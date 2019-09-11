Giresunspor'da hedef üç puan

TFF 1. Lig'in 4. haftasında, 15 Eylül Pazar günü deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, rakipleri karşısında kazanarak ligde çıkışa geçmek, galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.

Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige verilen milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Hafta sonu deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacaklarını anımsatan Sözeri, İstanbul ekibinin kadrosunu koruyarak yeni sezona başladığını, kendilerini zorlu bir karşılaşmanın beklediğini aktardı.

Erkan Sözeri, kazanarak ligde çıkışa geçmek istediklerini vurgulayarak, "Mutlak kazanmaya ihtiyaç duyduğumuz bir maça çıkacağız. Hedefimiz de üç puana ulaşmak. Rakibimiz karşısında kazanarak ligde çıkışa geçmek ve galibiyet serisi yakalamak istiyoruz." dedi.

Yeşil-beyazlılar, ligde geride kalan 3 haftada bir beraberlik, iki mağlubiyet aldı.