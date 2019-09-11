Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da hedef üç puan
Son Dakika Spor Haber

Giresunspor'da hedef üç puan

1 saat önce

TFF 1. Lig'in 4. haftasında, 15 Eylül Pazar günü deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, rakipleri karşısında kazanarak ligde çıkışa geçmek, galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.

Giresunspor'da hedef üç puan, System.String[]

TFF 1. Lig'in 4. haftasında, 15 Eylül Pazar günü deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, rakipleri karşısında kazanarak ligde çıkışa geçmek, galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.

Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige verilen milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Hafta sonu deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacaklarını anımsatan Sözeri, İstanbul ekibinin kadrosunu koruyarak yeni sezona başladığını, kendilerini zorlu bir karşılaşmanın beklediğini aktardı.

Erkan Sözeri, kazanarak ligde çıkışa geçmek istediklerini vurgulayarak, "Mutlak kazanmaya ihtiyaç duyduğumuz bir maça çıkacağız. Hedefimiz de üç puana ulaşmak. Rakibimiz karşısında kazanarak ligde çıkışa geçmek ve galibiyet serisi yakalamak istiyoruz." dedi.

Yeşil-beyazlılar, ligde geride kalan 3 haftada bir beraberlik, iki mağlubiyet aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Giresunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yol sandığı merdivenlerden uçtu, saatlerce aracın üzerinde bekledi
Büyükşehir belediye başkanlarına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işten çıkarmaları eleştirdi Mahsun Kırmızıgül, hastanede yatan oyuncu Erol Demiröz için kan çağrısında bulundu Anayasa Mahkemesi, Wikipedia yasağını genel kurula sevk etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:41:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da hedef üç puan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]