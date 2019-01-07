Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da Hüseyin Kalpar Dönemi Sona Erdi

Giresunspor'da Hüseyin Kalpar Dönemi Sona Erdi

1 saat önce

Giresunspor, Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdı.

Giresunspor'da Hüseyin Kalpar Dönemi Sona Erdi, System.String[]
Giresunspor, Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdı.

Giresunspor'da yapılan kongrenin ardından Ali Eren başkanlığındaki yönetim kurulu, Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile yolları ayırma kararı aldı. Kongrede üyelerden başkanlık için yetki aldıktan sonra teknik kadro değişikliğine gideceklerinin sinyallerini veren Başkan Ali Eren, beklenen kararı duyurdu. Eren, "Hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz" dedi.

Giresunspor'da 9 hafta görev yapan Hüseyin Kalpar, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken, sadece 1 galibiyet elde edebilmişti. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:32 Kaynak: İHA

Spor
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