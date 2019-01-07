Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da Hüseyin Kalpar ile Yollar Ayrıldı

Giresunspor'da Hüseyin Kalpar ile Yollar Ayrıldı

21 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yollar ayrıldı.

Giresunspor'da Hüseyin Kalpar ile Yollar Ayrıldı, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden  Giresunspor'da teknik direktör  Hüseyin Kalpar ile yollar ayrıldı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor, sezon sonuna kadar anlaştığı teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yolların ayrılmasına karar verildi. Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan kulüp başkanı Sacit Ali Eren, "Arkadaşlar hocamızla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" dedi. - Giresun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:57 Kaynak: DHA

Spor
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