Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da Hüseyin Kalpar ile Yollar Ayrıldı

Giresunspor'da Hüseyin Kalpar ile Yollar Ayrıldı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.

Giresunspor'da Hüseyin Kalpar ile Yollar Ayrıldı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam Antalya kampında Kalpar ile bir araya geldiklerini belirtti.

Kalpar ile yaptıkları görüşmede, karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldıklarını ifade eden Eren, "Yönetim kurulu olarak yeni teknik direktör arayışlarımıza hemen başladık. Listemizde bulunan isimlerle temasa geçtik ve görüşmelerimiz sürüyor. Yeni teknik direktörümüz bugün ya da yarın netleşecek ve kamuoyuna açıklayacağız." diye konuştu.

Eren, ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarına devam ettiklerini de kaydederek, bu hafta içerisinde birkaç önemli ismi kadrolarına katacaklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:31 Kaynak: AA

Spor
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