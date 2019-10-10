Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da iki oyuncu takıma döndü
Son Dakika Spor Giresunspor'da iki oyuncu takıma döndü

Giresunspor'da iki oyuncu takıma döndü

9 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp bulmaları istenen futbolcular Çağlar Birinci ve Berkan Yıldırım, yeniden takıma dahil olarak çalışmalara başladı.

Giresunspor'da iki oyuncu takıma döndü, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp bulmaları istenen futbolcular Çağlar Birinci ve Berkan Yıldırım, yeniden takıma dahil olarak çalışmalara başladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün sözleşmeli oyuncuları Çağlar Birinci ve Berkan Yıldırım, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda takımla birlikte çalışmalara başlamıştır." ifadesine yer verildi.

Berkan Yıldırım'dan sezon başında, Çağlar Birinci'den ise ligin ikinci haftasındaki Ümraniyespor maçı sonrası kendisine kulüp bulması istenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Berkan Yıldırım, Çağlar Birinci, Giresunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PFDK'den Süper Lig kulüplerine para cezası
A Milli Takımımızdan Barış Pınarı Harekatı'na destek: Kahraman ordumuzun yanındayız TFF Başkanı Nihat Özdemir: Alacağımız galibiyet ile Mehmetçiklerimize moral vereceğiz Şenol Güneş'ten Amerika'ya tepki: Bizi rahat bıraksınlar, işimizi yapalım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 20:54:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da iki oyuncu takıma döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]