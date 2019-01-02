Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da İki Transfer

Giresunspor'da İki Transfer

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor, Mahmut Boz ve Tevfik Altındağ'ı renklerine bağladı.

Giresunspor'da İki Transfer, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor, Mahmut Boz ve Tevfik Altındağ'ı renklerine bağladı.

Yeşil beyazlıların kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği'nden stoper Mahmut Boz ile Altay'dan orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ ile anlaşma sağladıklarını belirtti. Her iki oyuncuyla da 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığını aktaran Eren, Boz ile Altındağ'ın Giresunspor'un Antalya'da devam eden kampına katıldıklarını kaydetti.

Başkan Eren, 3 yabancı oyuncu ile de görüşme halinde olduklarını ve cumartesi gününe kadar da transferi gerçekleştirmek istediklerini sözlerine ekledi. - Giresun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:59 Kaynak: DHA

Mahmut Boz, Altındağ, Giresunspor, Spor
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