Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da ilk transfer savunmaya
Son Dakika Spor Haber

Giresunspor'da ilk transfer savunmaya

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, sezon öncesi ilk dış transferini gerçekleştirdi ve Bodrum Belediyespor'dan savunma oyuncusu Orhan Aktaş ile 1 yıllığına anlaşmaya vardı.

Giresunspor'da ilk transfer savunmaya, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, sezon öncesi ilk dış transferini gerçekleştirdi ve Bodrum Belediyespor'dan savunma oyuncusu Orhan Aktaş ile 1 yıllığına anlaşmaya vardı.

Giresunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Bodrum Belediyespor'dan Orhan Aktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz transfer çalışmaları kapsamında Bodrum Belediyespor'dan savunma oyuncusu Orhan Aktaş ile 1 yıllık mukavele imzalamıştır." - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:45 Kaynak: İHA
Giresunspor, Orhan Aktaş, Bodrum, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Güzel oyuncu İrem Sak'ın mayolu fotoğrafına beğeni yağdı! Patronlarını domuz bağıyla bağlayıp işkence yaptılar Rusya'ya transfer olan Younes Namlı: Müslüman oyunculara ırkçılık yapılıyor Ibrahimovic'in bahis şirketine milyonluk para cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 20:12:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da ilk transfer savunmaya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]