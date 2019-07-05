Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da kamp programı belli oldu
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Giresunspor'da kamp programı belli oldu

14 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kamp programı belirlendi.

Giresunspor'da kamp programı belli oldu, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kamp programı belirlendi.
Kulüpten yapılan açıklamada, takımın 1'inci etap kamp çalışmalarını 5-17 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştireceği belirtildi.
Kampın 2'nci etap çalışmalarının ise 21 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Bolu'da gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "Buradaki konaklama programı daha sonra netlik kazanacak, ardından 5 Ağustos'ta Giresun'da toplanacak olan takımımız hazırlıklarına şehrimizde devam edecektir." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:44 Kaynak: AA
Giresunspor, Erzurum, Spor
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