Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da Kemal Kılıç Resmen Göreve Başladı

Giresunspor'da Kemal Kılıç Resmen Göreve Başladı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un dün prensipte anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Kemal Kılıç, bugün tesislerde düzenlenen imza töreniyle resmen göreve başladı.

Giresunspor'da Kemal Kılıç Resmen Göreve Başladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un dün prensipte anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Kemal Kılıç, bugün tesislerde düzenlenen imza töreniyle resmen göreve başladı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, Ümit Özat'ın ardından hoca arayışlarına hemen başladıklarına söyledi. Opsiyonlu olarak sezen sonuna kadar anlaşma yaptıklarını kaydeden Eren, "İnşallah Giresunspor için ve Kemal Hoca için burada iyi sonuçlar çıkar. Hepimiz sonuçta Giresunspor'un faydası için uğraşıyoruz" dedi.

Ümit Özat'ın ayrılışı ile ilgilide konuşan Eren, Ümit Özat'tan takım içinde gruplaşma olduğu yöndeki açıklamasıyla alakalı rapor istediğinde Özat'ın veremediğini kaydetti.

Ümit Özat'la açıklamasının ardından toplantı yaptığını ifade eden Sacit Ali Eren, "Osmanlıspor maçından sonraki açıklamasından bir gün sonra hocayı çağırdım ve rapor istedim. Takım içinde gruplaşma mı var dedim 'Allah için ben öyle bir şey görmedim' dedi. 'Hocam gruplaşma yoksa dün söyledikleriniz neydi " dedim, 'Oynamayan oyuncular takımda sorun oluşturabilir' dedi. Maç sonundaki açıklamasıyla ilgili net bir sonuç alamadık. Gerekli raporu istedik onu alamadık, gitmesi gereken varsa takımdan gidecek futbolcuları sorduk onu alamadık, böyle bir durum oldu. Elazığspor maçı da finalimiz oldu" şeklinde konuştu.

Elazığspor maçı öncesi Ümit Özat'a, 'Hocam Elazığspor maçını kazanamazsak ikimiz de İstanbul'da kalırız' demiştim, o Adana'da kaldı, ben buraya geldim' dediğini dile getirdi.

Giresunspor'un futbol kültürü çok geniş olan bir kulübe yakışmayacak bir durumda olunduğunu vurgulayan Teknik Direktör Kemal Kılıç ise "Hem uzun yıllar birlikte oynamış hem de şiddeti yüksek bir takım, bulunduğu yer gösteriyor kendisini ama Giresunspor çok büyük maçlar oynamış bir kulüp dolayısıyla bundan çekindiğimiz yok. Biz kendimiz neler yapabiliriz' Biz önlem alınacak bir takım haline gelirsek ki geleceğiz en kısa zamanda, onu Ümraniye takımı düşünecek nasıl durdurabiliriz diye. Bizim için galibiyet önemli, takımın kimliği değil" dedi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:49 Kaynak: İHA

Spor
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