Giresunspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı - Son Dakika

Giresunspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligin 31. haftasında Bursaspor ile oynayacak karşılaşma öncesi A takım oyuncuları, teknik heyet ve kulüp personeline Giresun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Covid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligin 31. haftasında Bursaspor ile oynayacak karşılaşma öncesi A takım oyuncuları, teknik heyet ve kulüp personeline Giresun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Covid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.

Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz

Açıklamada, test sonuçlarında herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Koronavirüs, Bursaspor, Giresun, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 23:25 

Son Dakika Spor Giresunspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

23:18 ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi 23:06 Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz 22:35 Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi 22:23 İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar 22:20 Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 22:18 Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu 22:17 Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:21 Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:35 Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi 13:23 Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası 12:57 Polis iş bulma sözü verince, intihardan vazgeçti 12:08 Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar 11:21 Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
22:35
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
22:22
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
22:19
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
22:17
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
22:16
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
22:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 23:52:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresunspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]