Giresunspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligin 31. haftasında Bursaspor ile oynayacak karşılaşma öncesi A takım oyuncuları, teknik heyet ve kulüp personeline Giresun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Covid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligin 31. haftasında Bursaspor ile oynayacak karşılaşma öncesi A takım oyuncuları, teknik heyet ve kulüp personeline Giresun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Covid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, test sonuçlarında herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 23:25
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