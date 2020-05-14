Giresunspor'da kulüp doktorunun corona virüsü testi pozitif çıktı!

Giresunspor, futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara yapılan koronavirüs testleri sonucunda, 1 kulüp personelinin testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.



İşte Giresunspor'un açıklaması;



Takımımızda, 12 Mayıs Salı Pazartesi tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.



Yapılan testin sonuçlarına göre 1 kulüp personelimizin test sonucu pozitif çıkmış olup, gerekli tedavilere ise başlanmıştır.



Testi pozitif çıkan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyoruz.



