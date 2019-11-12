Giresunspor'da moraller yerinde

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, takımın doğru yolda olduğunu, Osmanlıspor maçındaki mücadelenin umut verdiğini söyledi.



Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Osmanlıspor karşısında çok kritik bir üç puan aldıklarını belirtti.



Gelecek adına umutlu olduklarını dile getiren Usta, "Ligde puan farkı çok önemli değil, üstüne koyarak devam edeceğine inanıyorum. Futbolcuların moral ve motivasyonu iyi, hocamızın da takıma katkısı iyi. Takımımız doğru yolda, Osmanlıspor maçındaki mücadele umut verdi." diye konuştu.



Usta, milli maç arasından sonra Adanaspor ve Adana Demirspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Bu iki maçtan umutluyuz, iki takım da büyük camia ama yenebilecek güçteyiz. Bu ligde büyük takım veya küçük takım yok, maç içindeki olaylar bile etkili. Daha sakin kalan, daha iyi mücadele eden ve daha az hata yapan takımlar maçları kazanıyor. En az hata ile sezonu tamamlamak istiyoruz. Hedefimizden sapma yok."

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