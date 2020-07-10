Giresunspor'da olağanüstü genel kurul 1 Ağustos'ta yapılacak

Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 8 Ağustos Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağı kaydedildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü genel kurulun, üyelik ödentilerini yaparak genel kurula katılma hakkı kazanan üyeler ile 1 Ağustos Cumartesi günü Aksu Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde yapılacağı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi:

Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu