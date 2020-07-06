Giresunspor'da olağanüstü genel kurul kararı - Son Dakika

Giresunspor'da olağanüstü genel kurul kararı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, olağansütü genel kurulu kararı aldıklarını bildirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, olağansütü genel kurulu kararı aldıklarını bildirdi.

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Eren, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Aralık 2018'den bu yana Giresunspor Kulübü Başkanı olarak görevde olduğunu belirtti.

Göreve talip olurken Giresunspor'u, yıllardır özlemini çektiği Süper Lig'e yeniden çıkarabilmeyi amaçladıklarını ifade eden Eren, 2018-2019 sezonunu 36 puanla 13'üncü sırada tamamladıklarını anımsattı.

Sezon sonunda yapılan kongrede güven tazeleyerek yeniden üç yıllığına göreve seçildiklerini vurgulayan Eren, şunları aktardı:

"2019-2020 sezonu öncesi tek hedefimizi Süper Lig olarak belirledik ve bu hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı yapıp lige başladık. Ancak sezona çok kötü bir giriş yaptık. İlk 4 maçımızda sadece 1 puan alabildik ve bu sonuçların ardından teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarımızı ayırıp, takımımızı teknik direktör Hakan Kutlu'ya emanet ettik."

Eren, Hakan Kutlu yönetiminde iyi bir çıkış yakaladıklarını ve haftalar ilerledikçe sezon başında kaybettikleri puanları telafi etmeye başladıklarını kaydetti.

Takımın formda olduğu bir dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle liglere verilen uzun aranın futbolcuları her anlamda olumsuz etkilediğini vurgulayan Eren, açıklamasında, "Koronavirüs sürecinin peşinden ligler yeniden başladığında 19 Haziran ile 30 Haziran tarihleri arasında biri erteleme müsabakası olmak üzere üst üste 4 maç oynamak zorunda kaldık. Bu yoğun maç trafiğinin ilk iki müsabakasını kazanıp play-off için yeniden avantajlı hale geldik. Fakat elimizde olmayan nedenlerden dolayı bunun devamını getiremedik." ifadelerine yer verdi.

Üç günde bir maç oynamanın verdiği fiziksel ve mental yorgunluğun yanı sıra sakatlıklar ve cezalı oyuncuların da çokluğundan son üç karşılaşmada alınan mağlubiyetlerden play-off şansının kaybedildiğini belirten Eren, ligde kalan iki maçta prestij mücadelesi vereceklerini dile getirdi.

"Kulübümüzün önünü açmak, Giresunspor'umuza zaman kaybettirmemek için yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte olağanüstü kongreye gitme kararı aldık." ifadesini kullanan Başkan Eren, şöyle devam etti:

"Öncelikle görev yaptığımız süre zarfında büyük Giresunspor taraftarları başta olmak üzere bizlere inanıp güvenen, maddi manevi destekte bulunan, bizlerle birlikte yol arkadaşlığı yapan herkese şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Bizler büyük bir gururla yaptığımız görevimiz esnasında her türlü olumsuzluğa rağmen, tüm imkansızlıklara rağmen elimizden gelen bütün gayreti maddi ve manevi olarak yapmaya çalıştık. Buna bütün Giresunspor camiası ve kamuoyu şahittir. Ancak saha sonuçlarında istediğimiz, hedeflediğimiz noktaya ulaşamadığımız için Giresunspor'umuzun önünün açılması için kulübümüzü olağanüstü kongreye götürmenin en doğru yol olduğunu düşünüyoruz."

Kongre tarihini en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağını açıklayan Eren, "Giresun'un en büyük marka değeri olan Giresunspor'umuza hizmet etmek, bizler için büyük bir onur ve gururdur. Bu bilinçle bundan sonraki süreçte görev almasak dahi Giresunspor'umuza her türlü desteği vermeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Sezon sonunda yapılacak olan kongrede de Giresunspor'umuzu başarıya taşıyacak, özlemle beklenen hedeflere ulaştıracak bir yönetimin işbaşına gelmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Hakan Kutlu, Ali Eren, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 14:03 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor'da olağanüstü genel kurul kararı - Son Dakika Spor
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