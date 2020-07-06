TFF 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'da olağanüstü kongre kararı alındı.
1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'da başkan Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamayla seçime gitme kararı aldıklarını ifade etti. Göreve seçildiğinde hedeflerini Süper Lig olarak belirlediklerini ve bu hedef doğrultusunda çalışmalar yaparak lige giriş yaptıklarını ifade eden Eren, "2019-20 sezonuna çok kötü bir giriş yaptık. İlk 4 maçımızda sadece 1 puan aldık. Daha sonra Erkan Sözeri ile yollarımızı ayırıp, Hakan Kutlu ile anlaşma sağladık. Hakan hoca yönetiminde iyi bir çıkış yakaladık. Haftalar ilerledikçe sezon başında kaybettiğimiz puanları telafi etmeye başladık" dedi.
Kulübün önünü açmak ve Giresunspor'a zaman kaybettirmemek için yönetim kurulu olarak olağanüstü kongreye gitme kararı aldıklarını dile getiren başkan Sacit Ali Eren, "Öncelikle görev yaptığımız süre zarfında büyük Giresunspor taraftarları başta olmak üzere bizlere inanıp güvenen, maddi manevi destekte bulunan, bizlerle birlikte yol arkadaşlığı yapan herkese şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Bizler büyük bir gururla yaptığımız görevimiz esnasında her türlü olumsuzluğa rağmen, tüm imkansızlıklara rağmen elimizden gelen bütün gayreti maddi ve manevi olarak yapmaya çalıştık. Buna bütün Giresunspor camiası ve kamuoyu şahittir. Ancak saha sonuçlarında istediğimiz, hedeflediğimiz noktaya ulaşamadığımız için, Giresunspor'umuzun önünün açılması için kulübümüzü olağanüstü kongreye götürmenin en doğru yol olduğunu düşünüyoruz. Kongre tarihini en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız. Giresun'un en büyük marka değeri olan Giresunspor'umuza hizmet etmek, bizler için büyük bir onur ve gururdur. Bu bilinçle bundan sonraki süreçte görev almasak dahi Giresunspor'umuza her türlü desteği vermeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum" şeklinde konuştu.