Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da Osmanlı hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor Giresunspor'da Osmanlı hazırlıkları sürüyor

Giresunspor'da Osmanlı hazırlıkları sürüyor

7 saat önce

Giresunspor'da Osmanlıspor hazırlıkları sürüyor.

Giresunspor'da Osmanlı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Giresunspor'da Osmanlıspor hazırlıkları sürüyor.


Yeşil-beyazlı ekip Hakan Kutlu yönetiminde tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman kondisyon, kısa pas, saha içi taktik çalışmaları yaptı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Çağlar Birinci ve Murat Akça katılmazken, tedavisi biten Ahmet İlhan Özek ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.


Öte yandan 5. hafta Giresunspor'un başına gelen Hakan Kutlu takımla çıktığı 6 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 2'de galibiyet aldı. 4. Haftada ise takımdan ayrılan Erkan Sözeri ise ilk 4 hafta da sadece 1 puan toplaya bilmişti. - GİRESUN

Hakan Kutlu, Osmanlıspor, Giresunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın gençleri, Real Madrid'i 4-2 yendi
İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon! Dolaptan 3 milyon lira çıktı Cenk Tosun'dan Galatasaray yorumu: İnşallah Galatasaray başarılı olur! Sergen Yalçın, Halis Özkahya'yı topa tuttu: Senin yaşın kaç?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 20:25:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da Osmanlı hazırlıkları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]