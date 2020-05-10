Giresunspor'da oyuncular yarın saha çalışmaları için toplanıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp asbaşkanı Sinan Akgün, oyuncuların yarın kulüpte toplanmaya başlayacağını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin ardından da antrenman programının netleşeceğini söyledi.

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 Haziran'da ligin yeniden başlayacak olmasının ardından kendilerinin de hazırlıklar için gerekli planlamaları tamamladıklarını belirtti.

Oyuncuların yarından itibaren kulüpte toplanmaya başlayacaklarını ifade eden Akgün, "Salı günü tüm oyuncularımıza koronavirüs testi yapılacak. Sonuçların alınmasının ardından da 13 Mayıs Çarşamba günü belirlenen antrenman programımıza göre topla çalışmalara başlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

Akgün, Giresunspor'un ligde play-off hedefi bulunduğunu kaydederek, iyi bir çalışma dönemi geçirerek sezon sonunda da bunu başarmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.