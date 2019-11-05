Giresunspor'da tek hedef galibiyet

TFF 1'inci Lig takımlarından Giresunspor'da teknik direktör Hakan Kutlu, "Yaşadığımız kötü gidişat son haftalarda değişti ve skora da yansımaya başladı" dedi.

Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Keçörengücü karşılaşmasını değerlendirip, hafta sonu sahalarında oynayacakları Osmanlıspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hafta sonu Ankara'da oynadıkları Keçiörengücü maçına kazanmak için gittiklerini ancak berabere kaldıklarını aktaran Kutlu, "İçeride oynadığımız Eskişehirspor maçında hem skor olarak hem futbol olarak iyi şeyler ortaya koymuştuk. Ardından Keçiörengücü maçına da kazanmak için gitmiştik. Aldığımız bir puan maçın içinde baktıklarımıza göre iyi puan olarak görülüyor. Kazanıp şehre dönmek istiyorduk, ama olmadı" diye konuştu.

Teknik direktör Kutlu, hafta sonu ağırlayacakları Osmanlıspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu maç bizim için çok önemli bir konuma geldi. Çünkü üst sıralarla arayı kapatmamız gerekiyor. İlk altıyı isteyen bir takımız. Onun için kurulmuş ama şanssız başlangıç yapılmış lige. Göreve geldikten sonra bu kötü süreci atlatmak için büyük bir çabamız oldu. Oyuncuların bu kötü gidişatı değiştirmek için büyük çabaları vardı. Son haftalarda bu gidişat değişti ve skora da yansımaya başladı. İnşallah bu maçtan galibiyetle ayrılıp milli maç arasına moralli girmek istiyoruz."

Ahmet Kesim 'in kırmızı kart cezalısı olduğunu kaydeden Kutlu, sakat oyuncuların durumuyla ilgili de şunları belirtti: