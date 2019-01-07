Giresunspor'da Teknik Direktörlüğe Ümit Özat Getirildi
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktörlüğe Ümit Özat getirildi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktörlüğe Ümit Özat getirildi.
Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Özat ile görüştüklerini ve her konuda anlaştıklarını belirtti.
Kendisiyle bir yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını aktaran Eren, açıklamasında, "Giresunspor'umuza Ümit Özat hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.
Yeşil-beyazlı kulübün yönetim kurulu, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:07 Kaynak: AA
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