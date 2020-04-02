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Giresunspor'da toplanma günü ertelendi
7 saat önce
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Takımımızın toplanması şu an için ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Takımımızın toplanması şu an için ileri bir tarihe ertelenmiştir. Açıklamalar ve gelişmeler doğrultusunda yeni bir planlama yapılacaktır." ifadesine yer verildi.
Takımın daha önce 3 Nisan'da Giresunspor Tesisleri'nde toplanacağı, oyuncular ile personele yapılacak testlerin sonuçlarına göre çalışmalara başlanacağı duyurulmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:29
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