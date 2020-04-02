Giresunspor'da toplanma günü ertelendi

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Takımımızın toplanması şu an için ileri bir tarihe ertelenmiştir. Açıklamalar ve gelişmeler doğrultusunda yeni bir planlama yapılacaktır." ifadesine yer verildi.



Takımın daha önce 3 Nisan'da Giresunspor Tesisleri'nde toplanacağı, oyuncular ile personele yapılacak testlerin sonuçlarına göre çalışmalara başlanacağı duyurulmuştu.



