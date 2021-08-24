Giresunspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

GZT Giresunspor, Süper Lig'in üçüncü haftasında 29 Ağustos Pazar günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Çotanak Spor Kompleksi ek sahasında gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktiksel çalışmaların ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Giresunspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklara devam edecek.
Kaynak: AA
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