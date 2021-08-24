Giresunspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklara devam edecek.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktiksel çalışmaların ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Son Dakika › Spor › Giresunspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika Spor

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