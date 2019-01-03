Giresunspor'da Transfer
2 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Berkan Yıldırım'ı kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor
, Berkan Yıldırım
'ı kadrosuna kattı.
Kulüp başkanı Sacit Ali Eren
, yaptığı yazılı açıklamada, sağ bek oyuncusu Yıldırım ile 1,5 yıllığına anlaştıklarını belirterek, oyuncunun bu akşam Antalya
kampına katılacağını aktardı.
Daha önce Giresunspor'da 2012-2017 yılları arasında forma giyen Berkan Yıldırım, geçen sezon devre arasında Adanaspor
'a transfer olmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:30 Kaynak: AA
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