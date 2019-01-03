Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da Transfer

Giresunspor'da Transfer

2 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Berkan Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Berkan Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, sağ bek oyuncusu Yıldırım ile 1,5 yıllığına anlaştıklarını belirterek, oyuncunun bu akşam Antalya kampına katılacağını aktardı.

Daha önce Giresunspor'da 2012-2017 yılları arasında forma giyen Berkan Yıldırım, geçen sezon devre arasında Adanaspor'a transfer olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:30 Kaynak: AA

Ali Eren, Berkan Yıldırım, Giresunspor, Spor
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