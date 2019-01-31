Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da Transfer

Giresunspor'da Transfer

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un, biri yabancı olmak üzere 4 oyuncuyla sözleşme imzaladığı bildirildi.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un, biri yabancı olmak üzere 4 oyuncuyla sözleşme imzaladığı bildirildi.

Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Sırp Miljan Skrbic ile Emre Nefiz, Orhan Taşdelen ve Sercan Yıldırım'ı kadrolarına kattıklarını belirtti.

Başkan Eren, Skrbic ile 1,5 yıllık, Emre Nefiz, Orhan Taşdelen ve Sercan Yıldırım'la da sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşmelere imza attıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:35 Kaynak: AA

Sercan Yıldırım, Giresunspor, Spor
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