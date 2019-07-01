Giresunspor'da transfer
59 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, savunma oyuncusu Orhan Aktaş ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:19 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor
, savunma oyuncusu Orhan Aktaş
ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun transfer çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, son olarak Bodrum
Belediyesi Bodrumspor'un kadrosunda yer alan 24 yaşındaki savunma oyuncusu Orhan Aktaş ile bir yıllık mukavele imzalandığı, transfer çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
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