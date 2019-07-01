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Giresunspor'da transfer

59 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, savunma oyuncusu Orhan Aktaş ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, savunma oyuncusu Orhan Aktaş ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun transfer çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, son olarak Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un kadrosunda yer alan 24 yaşındaki savunma oyuncusu Orhan Aktaş ile bir yıllık mukavele imzalandığı, transfer çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:19 Kaynak: AA
Orhan Aktaş, Giresunspor, Spor
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