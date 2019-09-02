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Giresunspor'da transfer

9 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, son olarak Yukatel Denizlispor'un kadrosunda yer alan Muhammed Himmet Ertürk ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Giresunspor'da transfer, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, son olarak Yukatel Denizlispor'un kadrosunda yer alan Muhammed Himmet Ertürk ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Beşiktaş altyapısında yetişen 25 yaşındaki Muhammed Himmet Ertürk ile her konuda anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Denizlispor, Giresunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:50 Kaynak: AA
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