Giresunspor'da transfer
9 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, son olarak Yukatel Denizlispor'un kadrosunda yer alan Muhammed Himmet Ertürk ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:50 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, son olarak Yukatel Denizlispor'un kadrosunda yer alan Muhammed Himmet Ertürk ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Beşiktaş altyapısında yetişen 25 yaşındaki Muhammed Himmet Ertürk ile her konuda anlaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, oyuncu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
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