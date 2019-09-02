Giresunspor'da transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, son olarak Yukatel Denizlispor'un kadrosunda yer alan Muhammed Himmet Ertürk ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Beşiktaş altyapısında yetişen 25 yaşındaki Muhammed Himmet Ertürk ile her konuda anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.