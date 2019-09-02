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Giresunspor'da transfer

3 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, son olarak Ümraniyespor'un kadrosunda yer alan Uğur Aygören ile sözleşme imzaladı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, son olarak Ümraniyespor'un kadrosunda yer alan Uğur Aygören ile sözleşme imzaladı.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 25 yaşındaki oyuncu ile yapılan görüşmelerde her türlü konuda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, Uğur Aygören ile bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:44 Kaynak: AA
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