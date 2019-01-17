Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da Transfer, Af, Kadro Dışı

Giresunspor'da Transfer, Af, Kadro Dışı

1 saat önce

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Giresunspor, son olarak Denizlispor'da forma giyen ön libero oyuncusu Mehmet Taş ile anlaşmaya vardı.

Giresunspor'da Transfer, Af, Kadro Dışı, System.String[]
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Giresunspor, son olarak Denizlispor'da forma giyen ön libero oyuncusu Mehmet Taş ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mehmet Taş ile yarım sezonluğuna anlamaya varılmıştır. Kendisine ve camiamıza hayırlı olsun" denildi. Öte yandan altyapıdan yetişen Göktan Cörüt ile 4.5 yıllık profesyonel anlaşma yapıldığı da ifade edildi. Öte yandan, Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası kadro dışı bırakılan Aykut Demir'in yönetim tarafından affedildiğini; Adama Ba, William Sery ve Said Idazza'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:31 Kaynak: İHA

Denizlispor, Mehmet Taş, Giresunspor, Güncel
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