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Giresunspor'da transfer çalışmaları

19 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, kulübün mali yapısı çerçevesinde iyi bir kadro oluşturmak istediklerini söyledi.

Giresunspor'da transfer çalışmaları, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, kulübün mali yapısı çerçevesinde iyi bir kadro oluşturmak istediklerini söyledi.
Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladıklarını belirtti.
İç transferde 7-8 isimle anlaşmak istediklerini, dış transferde de en az 7 oyuncuyu kadrolarına katacaklarını ifade eden Sözeri, "Kulübün mali yapısı çerçevesinde Giresunspor'u bir üst lig hedefine taşıyacak kadro oluşturmayı arzu ediyoruz. Listemizdeki oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.
Sözeri, kadrolarında bulunan yabancı isimlerden Renan Foguinho, Cristian Tanase ve Guy Michel Landel ile yollarına devam etmeyi planladıklarını kaydederek, "Bu isimlerin yanı sıra, yabancı transferlerimiz olacak. Forvet ve defansa birer yabancı almayı amaçlıyoruz. Araştırmalarımız devam ediyor. İyi bir yerli kaleci bulamazsak, bu mevkiye de yurt dışından takviye yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Sözeri, kadrolarında gelecek vadeden 3-4 genç oyuncu da bulunduracaklarını sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:10 Kaynak: AA
Giresunspor, Spor
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