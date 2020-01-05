Giresunspor'da transfer çalışmaları - Son Dakika
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Giresunspor'da transfer çalışmaları

7 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kulüp başkanı Sacit Ali Eren, takımda ihtiyaç duyulan yerlere nokta transferler yapacaklarını söyledi.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kulüp başkanı Sacit Ali Eren, takımda ihtiyaç duyulan yerlere nokta transferler yapacaklarını söyledi.

Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuncuları Orhan Aktaş, Çağlar Birinci, Stallone Limbombe ve Uğur Aygören'den kendilerine kulüp bulmalarını istediklerini belirtti.

Kadrolarını güçlendirme adına transfer çalışmalarını da sürdürdüklerini ifade eden Eren, son olarak Yılport Samsunspor kadrosunda yer alan İshak Doğan ile anlaştıklarını aktardı.

Eren, başta forvet olmak üzere birkaç oyuncuyu kadrolarına katmayı planladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Listemizde yer alan bazı isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Giresunspor'u hedeflerine taşıyacak, takıma doğrudan katkı sunacak isimlerle anlaşmayı hedefliyoruz. İhtiyaç duyulan yerlere nokta transferler yapacağız."

Türkiye Futbol Federasyonu, Orhan Aktaş, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:40 Kaynak: AA
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