Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor
'da transfer hareketliliği sürüyor. Yeni sezona 'o sene bu sene' parolası ile hazırlanan yeşil-beyazlı ekip, şu ana kadar 7 futbolcuyu kadrosuna kattı.
Giresunspor Erzurum
'da kamp yaparken, yönetim ise Giresun'da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin raporu doğrultusunda hazırlanan listedeki futbolcular ile tek tek görüşen Başkan Sacit Ali Eren
ve yönetimi, bir an önce bu transferleri netleştirmek için çaba sarf ediyor.
Sözeri'nin raporu doğrultusunda çotanaklar sol bek transferi için Osmanlıspor'dan Muhammed Bayır
ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe katedildiği öğrenildi. Yine Gençlerbirliği
'nden Ahmet İlhan
ile yapılan görüşmelerin de devam ettiği, Yonathan Del Valle
, Jean-Armel Drolé, Özgür Can Özcan
ve İsmail Konuk
transferlerinde de taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.
Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediyespor
ile anlaşan Aykut Demir
ve Adana Demirspor
'a transfer olan Tevfik Altındağ
'a ise kulüpten yapılan açıklama ile teşekkür edilerek başarılar dilendi. - GİRESUN