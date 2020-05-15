Giresunspor'da yeniden Kovid-19 testi yapılacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik heyete, futbolculara ve personele 2. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 12 Mayıs Salı günü tu¨m futbolcu, teknik ekip ve personele Kovid-19 tanı testinin yapıldığı anımsatıldı.

Test sonucu pozitif c¸ıkan ve gerekli tedavilere bas¸lanan bir kulüp personeline dün yapılan ikinci testin sonucunun ise negatif çıktığı belirtilen açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize bugün ikinci kez Kovid-19 PRC testi uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.