Giresunspor'dan 6 imza
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme adına şu ana kadar ikisi yabancı olmak üzere toplam 6 transfere imza attı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:21 Kaynak: İHA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor
, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme adına şu ana kadar ikisi yabancı olmak üzere toplam 6 transfere imza attı.
Transfer döneminin başlamasıyla şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Giresunspor'da yönetim, şu ana kadar dış transferde Adriano Facchini, Metin Erol
, Orhan Aktaş
, Ahmet Kesim
, Uğur Akdemir
ve Raul Rusescu'yu renklerine bağladı.
İlk kamp Erzurum
'da
Kamp çalışmamaları kapsamında ise yeşil-beyazlı ekip, bugün Erzurum'a hareket edecek. 17 Temmuz'a kadar Erzurum'da sürecek kampın ikinci etabı ise 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Bolu
'da gerçekleşecek.
İç transfer konusunda ise önümüzdeki hafta içinde Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin raporu doğrultusunda hareket edileceği öğrenildi. - GİRESUN
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