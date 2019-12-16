Giresunspor'dan hakem atamalarına tepki

TFF 1'inci Lig takımlarından Giresunspor'un basın sözcüsü Ferhat Karademir, "Biz ilk defa yenilmiyoruz ama bu kadar haksızlığa göz yumacak kadar aciz değiliz" dedi.

Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, TFF 1'inci Ligi 15'inci haftasında cumartesi günü Erzurum'da oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında haksız yere kırmızı kart gördüklerini ifade ederek maçın hakemi Emre Malok ile Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) tepki gösterdi. Giresunspor'un, TFF 1'inci Lig'e adım attığı günden bu yana Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem atamaları ve hakem komitesi ile ilgili hep yapıcı ve olumlu demeçlerde bulunduklarını aktaran Karademir, "Kaldı ki Giresunspor'un çok ciddi hakem hataları yaşadığı zamanlarda bile hakemlerin art niyetli olmadığını onlarında insan olduğunu hata yapabileceklerini vurgulamışızdır. Ta ki 14 Aralık Cumartesi oynanan Erzurumspor-Giresunspor müsabakasının 2'nci yarı düdüğü çalana kadar. 2'nci yarı başladıktan sonra Türk futbol tarihine kara bir leke sürülmüştür" ifadesinde bulundu.

Müsabakanın başlama düdüğünden itibaren ilk yarıda gayet güzel bir oyun sergilediklerini söyleyen Karademir, açıklamasına şöyle devam etti: "Rakibe pozisyon vermeden devreyi kapattık. 2'nci yarı başlama düdüğüyle beraber hakem faktörü devreye girmiş, oyuncularımızı vermiş olduğu saçma ve yanlı kararlarıyla baskı altına almıştır. Emre Malok, 2 senede yönettiği tüm maçlarımızda kasti ve hatalı yönetimler, her maçımıza etki etmiş ve damgasını vurmuştur. Emre Malok neden 2'nci defa deplasman maçımıza verilmiştir. Balıkesir maçında aynı şekilde bizi katletmiştir. Şimdi sormak istiyoruz. Bu kadar hakem varken bu maça neden Emre Malok atanmıştır."

Karademir, "Erkan Sözeri, Bünyamin Gezer, Emre Malok üçgeni lütfen araştırılsın" talebinde bulunarak, şunları kaydetti: "Buradaki kirli oyunları MHK bozmalıdır. MHK başkanı sayın Zekeriya Alp 'in bu maçın hakem atamasından bilgisi olduğuna inanmıyoruz. Bünyamin Gezer nerelere kimlere etki edip bu maça Emre Malok'u nasıl atatıyor. Bu gücü televizyonlarda yaptığı programlardan mı alıyor, yoksa geçmişte yaptığı MHK'daki yapılanmadan mı alıyor lütfen bu konu araştırılsın. Zekeriya beyden rica ediyoruz. Kısacası Erkan Sözeri, Bünyamin Gezer, Emre Malok üçgeni lütfen araştırılsın. Cumartesi akşamı yapılan maç değerlendirmesinde Bünyamin Gezer'den, Erzurumspor-Giresunspor'un maçının değerlendirilmesi istenildiğinde, konuyu iki kelimeyle geçiştirip üstünü kapatmaya çalışmıştır."

Maçta Giresunspor'a gösterilen 3 tane kırmızı kartın oyunun sonucuna direkt etki ettiğini savunan Karademir, "Bu haksız cezanın kaldırılmasını istiyoruz. Biz ilk defa yenilmiyoruz ama bu kadar haksızlığa göz yumacak kadar aciz değiliz. Lütfen MHK'mızı futbolcularımıza, idarecilerimize davranış ve hitap olarak yakışmayan aynı zamanda belirli kişilerle temiz olmayan ilişkileri olan Emre Malok gibi şahıslardan Türk hakemliğini temizlemelerini ve herkese aynı adaleti uygulamalarını rica ediyoruz" diye konuştu.