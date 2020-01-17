Giresunspor'dan kaleci transferi - Son Dakika
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Giresunspor'dan kaleci transferi

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, kaleci Onurcan Piri'yi kadrosuna kattı.

Giresunspor'dan kaleci transferi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, kaleci Onurcan Piri'yi kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Onurcan Piri ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını belirtti.

Giresunspor altyapısından yetişen 25 yaşındaki Piri, 2013-2014 sezonunda Bursaspor'a transfer olmuş, daha sonra çeşitli kulüplerde forma giydikten sonra bu sezon Bursaspor'a geri dönmüştü.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Bursaspor, Ali Eren, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:58 Kaynak: AA
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