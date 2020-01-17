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Giresunspor'dan kaleci transferi
6 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, kaleci Onurcan Piri'yi kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:58 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, kaleci Onurcan Piri'yi kadrosuna kattı.
Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Onurcan Piri ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını belirtti.
Giresunspor altyapısından yetişen 25 yaşındaki Piri, 2013-2014 sezonunda Bursaspor'a transfer olmuş, daha sonra çeşitli kulüplerde forma giydikten sonra bu sezon Bursaspor'a geri dönmüştü.
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