Giresunspor'dan liglerin başlangıç tarihine ilişkin değerlendirme - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor'dan liglerin başlangıç tarihine ilişkin değerlendirme - Son Dakika Spor

Giresunspor'dan liglerin başlangıç tarihine ilişkin değerlendirme

13 dakika önce

Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararına ilişkin, "Bir tane futbolcuda virüs tespit edildiğinde o takım ne yapacak?

Giresunspor'dan liglerin başlangıç tarihine ilişkin değerlendirme, System.String[]

Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararına ilişkin, "Bir tane futbolcuda virüs tespit edildiğinde o takım ne yapacak? Oynayacak veya oynamayacak belli değil. Yani ben hala belirsizlik var diye görüyorum." dedi.

Sacit Ali Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın 11 Mayıs Pazartesi günü Giresunspor tesislerinde toplanarak hazırlıklara başlayacağını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nca hazırlanan Futbola Dönüş Öneri Protokolü çerçevesinde çalışmalara teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde başlayacaklarını aktaran Eren, "Biz liglerin oynanmasını şu anki yerimizden dolayı istiyoruz, sonuçta Süper Lig şansımız var ancak ne kadar sağlıklı olacak olduğunu bilemiyoruz. Burada takımları toplayıp sonra tekrardan 'ligler iptal' dediklerinde ne olacak?" ifadelerini kullandı.

Eren, ucu açık bir durum olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz net bir karar istiyoruz, ya oynatılacak, ya oynatılmayacak. Bizim aslında derdimiz net bir cevap almak, şu an oynatılacak denildi ancak yine ucu açık. Bir tane futbolcuda virüs tespit edildiğinde o takım ne yapacak? Oynayacak veya oynamayacak belli değil. Yani ben hala belirsizlik var diye görüyorum."

Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 02:20 Kaynak: AA

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