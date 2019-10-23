Giresunspor'dan Raul Rusescu ve Mehmet Güven açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada, "Boluspor maçı öncesi ısınma çalışmaları sırasında sakatlanan ve yapılan kontrollerde sol alt adelesinde 'grade I gerilme' tespit edilen Raul Rusescu'nun tedavisi devam etmektedir. Boluspor karşılaşmasının ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Mehmet Güven'in ise 'sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem ve ağrı' tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.