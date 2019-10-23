Son Dakika Haberleri: Giresunspor'dan Raul Rusescu ve Mehmet Güven açıklaması
Son Dakika Spor Giresunspor'dan Raul Rusescu ve Mehmet Güven açıklaması

Giresunspor'dan Raul Rusescu ve Mehmet Güven açıklaması

24 dakika önce

Kulüpten yapılan açıklamada, "Boluspor maçı öncesi ısınma çalışmaları sırasında sakatlanan ve yapılan kontrollerde sol alt adelesinde 'grade I gerilme' tespit edilen Raul Rusescu'nun tedavisi devam etmektedir.

Giresunspor'dan Raul Rusescu ve Mehmet Güven açıklaması, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, "Boluspor maçı öncesi ısınma çalışmaları sırasında sakatlanan ve yapılan kontrollerde sol alt adelesinde 'grade I gerilme' tespit edilen Raul Rusescu'nun tedavisi devam etmektedir. Boluspor karşılaşmasının ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Mehmet Güven'in ise 'sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem ve ağrı' tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Raúl González, Boluspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:29 
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