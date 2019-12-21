Giresunspor'dan Rusescu açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor'dan Rusescu açıklaması - Son Dakika Spor

Giresunspor'dan Rusescu açıklaması

6 saat önce

Giresunspor Kulübü, oyuncusu Raul Andrei Rusescu'nun alacaklarının gecikmesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurduğu ve sözleşmesini feshetme hakkı kazandığı yönünde basına yansıyan haberleri yalanladı.

Giresunspor'dan Rusescu açıklaması, System.String[]

Giresunspor Kulübü, oyuncusu Raul Andrei Rusescu'nun alacaklarının gecikmesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurduğu ve sözleşmesini feshetme hakkı kazandığı yönünde basına yansıyan haberleri yalanladı.

TFF 1. Lig ekibinden yapılan yazılı açıklamada, Rusescu'nun TFF'ye başvurması ve bu fesih hakkını kullanması gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

Rusescu'nun böyle bir talebinin de bulunmadığı vurgulanan açıklamada, futbolcuların maaşlarında gecikme olduğu belirtilerek, "Oyuncularımızın maaşları da haftaya ödenecek. Bu tarz olayları Türkiye'de en az yaşayan kulüplerden biriyiz." ifadeleri yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Raúl González, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:22 Kaynak: AA
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