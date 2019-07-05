Giresunspor'dan Tevfik Altındağ ve Aykut Demir'e teşekkür
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Giresunspor, takımdan ayrılan Tevfik Altındağ ve Aykut Demir'e emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:11 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Giresunspor
, takımdan ayrılan Tevfik Altındağ
ve Aykut Demir
'e emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilen Tevfik Altındağ ve kontratı sona eren Aykut Demir'e emeklerinden dolayı teşekkür edildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca 2 futbolcuya da kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.
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