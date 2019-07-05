Son Dakika Haberleri: Giresunspor'dan Tevfik Altındağ ve Aykut Demir'e teşekkür
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Giresunspor'dan Tevfik Altındağ ve Aykut Demir'e teşekkür

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Giresunspor, takımdan ayrılan Tevfik Altındağ ve Aykut Demir'e emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Giresunspor'dan Tevfik Altındağ ve Aykut Demir'e teşekkür, System.String[]
Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Giresunspor, takımdan ayrılan Tevfik Altındağ ve Aykut Demir'e emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilen Tevfik Altındağ ve kontratı sona eren Aykut Demir'e emeklerinden dolayı teşekkür edildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca 2 futbolcuya da kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:11 Kaynak: AA
Tevfik Altındağ, Giresunspor, Aykut Demir, Spor
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