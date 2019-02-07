Son Dakika Haberleri: Giresunspor'dan Tuncay Şanlı Açıklaması

Giresunspor'dan Tuncay Şanlı Açıklaması

46 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, şu ana kadar hiçbir teknik direktörle anlaşmadıklarını belirtti.

Giresunspor'dan Tuncay Şanlı Açıklaması, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, şu ana kadar hiçbir teknik direktörle anlaşmadıklarını belirtti.

Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Giresunspor kulübüne gelmek, kulübe hizmet etmek, çalışmak, kendileriyle tanışmak isteyen spor adamlarıyla görüşmelerde bulunduklarını kaydetti.

Henüz net bir karar vermediklerini aktaran Eren, "Yönetim kurulumuz ile yapacağımız toplantıdan sonra karar vereceğiz. Yayınlanan fotoğrafla alakalı açıklama yapmak gerekirse ortak bir arkadaş vasıtasıyla futbol hakkındaki düşüncelerini aktarmak için randevu talep eden Tuncay hoca ve arkadaşlarıyla sohbet edip ayrıldık." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:10 Kaynak: AA

Giresunspor, Spor
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