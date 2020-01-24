Giresunspor, destek gecesi düzenleyecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor, destek gecesi düzenleyecek - Son Dakika Spor

Giresunspor, destek gecesi düzenleyecek

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, kulübe destek için gece düzenleyecek.

Giresunspor, destek gecesi düzenleyecek, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, kulübe destek için gece düzenleyecek. 28 Mart'ta düzenleneceği duyurulan geceye birçok sanatçının da katılacağı açıklandı.


Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, düzenlenecek olan geceye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Giresunsporumuz ligde hedefine doğru adım adım ilerlerken bizler de takımımıza destek sağlaması amacıyla böyle bir gece düzenlemeye karar verdik. Giresunspor, Giresun şehrinin en büyük markası. Biz bu sene camia olarak 43 yıllık Süper Lig hasretini sona erdirmek istiyoruz. Bu bağlamda şehir, camia, taraftar, teknik kadro ve futbolcularımızla birlikte büyük bir kenetlenme örneği göstermemiz gerekiyor. Takımımız için düzenleyeceğimiz destek gecesi öncesi ilimizin valisi, belediye başkanı, diğer mülki amirleri, sivil toplu örgütleri, iş adamlarına ve Giresunspor sevenlerine ziyaretlerde bulunacağız" ifadelerini kullandı.


28 Mart 2020 Cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecek olan gecenin bileti ise 2 bin TL'den satışa sunulacağı bildirildi. - GİRESUN

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
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