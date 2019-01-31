Giresunspor, Djemoussa Traore'yi Renklerine Bağladı
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Adana Demirspor'dan Djemoussa Traore'yi 6 aylığına kiraladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor
, Adana Demirspor
'dan Djemoussa Traore'yi 6 aylığına kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Malili orta saha oyuncusu Djemoussa Traore'nin Adana temsilcisinden 6 aylığına bedelsiz olarak kiralandığı ifade edildi. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:48 Kaynak: İHA
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