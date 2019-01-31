Son Dakika Haberleri: Giresunspor, Djemoussa Traore'yi Renklerine Bağladı

Giresunspor, Djemoussa Traore'yi Renklerine Bağladı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Adana Demirspor'dan Djemoussa Traore'yi 6 aylığına kiraladı.

Giresunspor, Djemoussa Traore'yi Renklerine Bağladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Adana Demirspor'dan Djemoussa Traore'yi 6 aylığına kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Malili orta saha oyuncusu Djemoussa Traore'nin Adana temsilcisinden 6 aylığına bedelsiz olarak kiralandığı ifade edildi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:48 Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Adana, Giresunspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eskişehirspor'da Emre Güral ve Olcan Adın'da İşlem Tamam Gazişehir Gaziantep, Kenan Özer'i Transfer Etti

Adanalı Muhtar Adayının Seçim Afişi, Büyük Yankı Uyandırdı Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 23:54:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresunspor, Djemoussa Traore'yi Renklerine Bağladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]