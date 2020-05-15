Giresunspor ekibine yeniden Covid-19 testi yapılacak

Giresunspor'da 12 Mayıs Salı günü yapılan Covid-19 testinin ardından bugün tüm personele yeniden test yapılacak.

Giresunspor'da 12 Mayıs Salı günü yapılan Covid-19 testinin ardından bugün tüm personele yeniden test yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından liglerin devam ettirilmesi kararı alınmasının ardından Giresunspor, hazırlık çalışmalarına başlamadan önce futbolcular, teknik ekip ve personellere Covid-19 testi uyguluyor.

Takımda 12 Mayıs Salı günü yapılan testin sonuçlarına göre 1 kulüp çalışanının test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine çalışanın tedavisine başlandığı açıklandı. Test sonu pozitif çıkan personele yapılan ikinci test sonucunun negatif çıkması sonucunda bu gün saat 14.30 itibariyle futbolcular, teknik ekip ve personellere ikinci kez Covid-19 testinin uygulanacağı açıklandı. - GİRESUN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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