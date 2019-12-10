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Giresunspor, Erzurumspor maçına odaklandı

7 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, hafta sonu oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına puan için gideceklerini belirterek, "Çok önemli bir maça gideceğiz, takımımıza güveniyoruz" dedi.

Giresunspor, Erzurumspor maçına odaklandı, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, hafta sonu oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına puan için gideceklerini belirterek, "Çok önemli bir maça gideceğiz, takımımıza güveniyoruz" dedi.

Giresunspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çalışmalara ilişkin konuşan Hakan Kutlu, ligde ilk 4 haftanın vermiş olduğu bir moral, motivasyon düşüklüğüne rağmen çok iyi bir sıçrayış yaptıklarını dile getirerek, "Hem performans olarak hem de moral olarak çok düşük bir seviyedeki takımın başına geldim. Onlarla yaptığımız konuşmaların ardından hafta hafta düşünüp iyi bir çıkış yakaladık. Çünkü oyuncularımız bu işe inanmışlıklarını günden güne ortaya koyarak çok iyi bir iş becerdiler" diye konuştu.

İşlerinin bitmediğini ve çok önemli bir Erzurum deplasmanına gideceklerini kaydeden Kutlu, "Biz hep ilk ikiyle aramızı ne kadar yakınlaştırırsak ikinci yarıya da o kadar iyi başlayacağımızı söylüyoruz. Puan olarak bunu bayağı kapattık inşallah devre arasına da biraz daha kapatıp ilk altının içine kendimizi atabilirsek bu bizim için ikinci yarıda çok önemli bir başlangıç olacak. Çok önemli bir maça gideceğiz, takımımıza orada da güveniyoruz. İnşallah oradan da istediğimiz sonucu alırız" dedi.

Öte yandan yeşil beyazlı ekipte, sakatlığı bulunan Tanase ve Mehmet Güven haricinde eksik bulunmuyor.


- Giresun
Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Hakan Kutlu, Giresunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:06 Kaynak: DHA
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