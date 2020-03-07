Giresunspor, Eskişehirspor deplasmanından galibiyetle dönüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor, Eskişehirspor deplasmanından galibiyetle dönüyor - Son Dakika Spor

Giresunspor, Eskişehirspor deplasmanından galibiyetle dönüyor

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0 mağlup eden Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu, "Şu anki maç periyodunda bazı sıkıntılar yaşıyoruz" dedi.

Giresunspor, Eskişehirspor deplasmanından galibiyetle dönüyor, System.String[]

TFF 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0 mağlup eden Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu, "Şu anki maç periyodunda bazı sıkıntılar yaşıyoruz" dedi.


Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada Giresunspor, Ahmet Kesim ve Del Valle'nin attığı gollerle üç puanı almasını bildi. Puanını 34'e çıkartan Giresun ekibi rahat bir nefes alırken, Eskişehirspor ise ligde kalmak için şansını zora soktu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Hakan Kutlu, oynanan futbolu beğenmediğini vurgularken, "Futbol adına mücadeleden başka çok fazla ortaya bir şey koymadık" ifadelerini kullandı.


"Bugün kazanmak önemliydi"


Çok yoğun bir tempoda gittiklerini ifade eden Teknik Direktör Hakan Kutlu, yaş grubu yüksek bir takım oldukları için zaman zaman zorlandıklarını belirtti. Bu maçta da kazanmanın daha önemli olduğunu vurgulayan Kutlu, "Bugünkü maça gelince çok iyi oynadığımız söylenemez. Çok yoğun bir tempoda gidiyoruz. Son 15 günde dördüncü maçımızı oynuyoruz. Çarşamba günü çok önemli bir Keçiörengücü maçımız daha var. Bugün kazanmak önemliydi ve kazandık. Ama futbol adına mücadeleden başka çok fazla ortaya bir şey koymadık. Bunu da çok normal karşılıyorum. Çünkü yaş grubu yüksek bir takım var. Normal periyoda girdiğimiz zaman çok önemli işler yaptı bu futbolcular. Şu anki maç periyodunda bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Oyuncularım istekleriyle ve arzularıyla ben bu işi kıvıracaklarını görüyorum. Bugün de son derece iyi mücadele ettiler. Kazanmak önemliydi. Keçiörengücü maçını da kazasız atlattığımız zaman hedefimiz olan ilk 6'nın içine bir adım daha yaklaşmış olacağız" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, Hakan Kutlu, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:23 Kaynak: İHA
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