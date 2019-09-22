Son Dakika Haberleri: Giresunspor - Fatih Karagümrük: 1-1
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Giresunspor - Fatih Karagümrük: 1-1

1 saat önce

Stat: Giresun AtatürkHakemler: Saffet Barış Saka, Selahattin Altay, Ali TunaGiresunspor: Adriano Fachini, Muhammet, Ahmet Kesim, Rusescu, Ahmet İlhan, Murat, Del Valle, Tanase,(Landel dk. 65 ) Renan (Mehmet dk. 79 ), Muhammed Himmet, Bekir (Özgür Can dk.

Giresunspor - Fatih Karagümrük: 1-1, System.String[]

Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Saffet Barış Saka, Selahattin Altay, Ali Tuna


Giresunspor: Adriano Fachini, Muhammet, Ahmet Kesim, Rusescu, Ahmet İlhan, Murat, Del Valle, Tanase,(Landel dk. 65 ) Renan (Mehmet dk. 79 ), Muhammed Himmet, Bekir (Özgür Can dk. 65 )


Yedekler: Metin, Numan, Alperen, Uğur, Orhan


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Fatih Karagümrük: Aykut, Alparslan, Gaber, Barış (Fatih dk. 90 ?), İbrahim (Ramazan dk. 90+1 ?), Zeki (Barış Özbek dk. 79 ), Erkan, Emeghara, Arif, Koray, Erik Sabo


Yedekler: Bojan Saranov, Muzaffer, Efe, Sercan, Stefan, Bülent


Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar


Sarı Kartlar: Himmet, Murat (Giresunspor) Gaber, Barış, Aykut (Fatih Karagümrük)


Goller: Del Valle (dk. 90) (Giresunspor), Erik Sabo (dk. 51) (Fatih Karagümrük)


Maçtan dakikalar


3. dakikada Tanase'nin kullandığı köşe atışında ceza sahasında yükselen Ahmet İlhan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.


51. dakikada konuk takım öne geçti. Barış Başdaş'ın ceza sahasına ortaladığı topu Giresunspor savunmasında Muhammed Bayır, göğsüyle Sabo'nun önüne indirip büyük hata yapınca topla buluşan Erik Sabo, takımını öne geçiren golü attı. 0-1


90. dakikada, Giresunspor beraberliği yakaladı. Kontra atakla rakip sahaya giren yeşil-beyazlılar, Del Valle'nin vuruşuyla beraberliği yakaladı. 1-1.


Fatih Karagümrük, Giresunspor, Ahmet İlhan, Del Valle, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:55 
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