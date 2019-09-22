Giresunspor - Fatih Karagümrük: 1-1

3. dakikada Tanase'nin kullandığı köşe atışında ceza sahasında yükselen Ahmet İlhan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

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