Giresunspor, Fatih Karagümrük maçında galibiyete inanıyor - Son Dakika
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Giresunspor, Fatih Karagümrük maçında galibiyete inanıyor

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Giresunspor'un kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, maçtan üç puanla dönmeleri halinde hedeflerine bir adım daha yaklaşacaklarını belirtti.

Giresunspor, Fatih Karagümrük maçında galibiyete inanıyor, System.String[]

TFF 1. Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Giresunspor'un kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, maçtan üç puanla dönmeleri halinde hedeflerine bir adım daha yaklaşacaklarını belirtti.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun'daki kar yağışı nedeniyle takımın hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdüğünü söyledi.

Ligde her maçı ayrı değerlendirdiklerini aktaran Usta, "Karagümrük deplasmanından çekinmiyoruz. Hedefimiz tüm maçlarda olduğu gibi 3 puan. İstanbul'u zaten deplasman olarak görmüyoruz. Amacımız 3 puanla dönüp ilk 6 hedefine de yerleşmek. Bu maç, ilk 6 içerisine tutunma maçımız." diye konuştu.

Usta, ligin ikinci yarısında takımın form grafiğinin yükseldiğine işaret ederek, "Bu maçtan üç puanla dönmemiz halinde hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Bundan sonra deplasman ve iç saha ayrımı yapmayacağız. Sezon başında bu takımın mücadele gücünün yüksek olacağını söylemiştik, öyle de oldu. Bundan sonra hedefimiz üst sıralara tırmanmak." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Fevzi Usta, İstanbul'da ikamet eden tüm Giresunluları da maça davet etti.

Fatih Karagümrük, Giresunspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:16 Kaynak: AA
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