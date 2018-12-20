Son Dakika Haberleri: Giresunspor - Fenerbahçe Maçında 11'ler Belli Oldu

Giresunspor - Fenerbahçe Maçında 11'ler Belli Oldu

9 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Giresunspor - Fenerbahçe Maçında 11'ler Belli Oldu, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala 11'ler de belli oldu.

Karşılaşma öncesi her iki takım da yoğun yağış altında sahaya çıkarak ısınma çalışmalarına başladı.

Ev sahibi ekip Anıl, Uğur, Ferhat, Kağan Miray, Volkan, İd Azza, Emre, Bahadır, Alperen, Çağlar, Husmani 11'i ile sahada yer alacak. Fenerbahçe ise, Harun, Mehmet Topal, İsmail, Soldado, Mehmet Ekici, Andere Morgan Rami, Diago Antonio, Barış, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Benzia'dan oluşan 11 ile mücadele edecek. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:27 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Giresunspor, Fenerbahçe, Spor
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