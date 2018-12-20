Son Dakika Haberleri: Giresunspor - Fenerbahçe Maçından Notlar

Giresunspor - Fenerbahçe Maçından Notlar

9 saat önce

Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu 0-1'in rövanşında sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Giresunspor - Fenerbahçe Maçından Notlar, System.String[]


Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu 0-1'in rövanşında sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

GİRESUNSPOR'DA İLK MAÇIN 11'İNDEN 5 FARKLI İSİM

Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kaplar, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe karşısında ilk maçın 11'inden farklı olarak 5 değişikliğe gitti. Kaplar, rövanş karşılaşmasında kadro dışı bırakılan Aykut ile Fatih ve sakatlıkları bulunan Muhammet Reis, Landel ile Adama Ba'nın yerine ilk 11'de Uğur Arslan, Volkan, Alperen, Çağlar ve Husmani'ye görev verdi.

FENERBAHÇE'DE 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de yeniden göreve gelen ve ikinci maçına çıkan teknik direktör Ersun Yanal ise ilk maçtan 6 farklı oyuncu ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam bu maçta Berke, Isla, Şener, Yiğithan, Frey ve Slimani'nin yerlerine Harun, Mehmet Topal, Skertel, Neustadter, Ayew ve Soldado'ya görev verdi.

MAÇA FAZLA İLGİ GÖSTERİLMEDİ

Giresunspor taraftarları, kupadaki Fenerbahçe karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, Fenerbahçe taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurarak Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi rövanş maçında deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadılar. - Giresun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:31 Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Giresunspor, Fenerbahçe, Spor
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