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Giresunspor-Galatasaray maçına damga vuran kavgada Fatih Terim safını belli etti: Kerem bizim kıymetlimiz - Son Dakika

Giresunspor-Galatasaray maçına damga vuran kavgada Fatih Terim safını belli etti: Kerem bizim kıymetlimiz

17.08.2021 00:24

Giresunspor maçında Galatasaraylı futbolcular Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananlar maçın önüne geçti. Karşılaşmanın sonunda Brezilyalı savunmacının, genç yıldıza attığı yumruğa ilişkin açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Marcao ve Kerem de bizim oyuncumuz ama Kerem bizim genç ve kıymetlimiz" dedi.

Süper Lig'in açılış haftasının kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran Marcao, Kerem Aktürkoğlu kavgasına ilişkin açıklamalarda bulunan deneyimli hoca, "Ben saha içerisinde kendi arkadaşıyla böyle bir pozisyonu ilk kez görüyorum. Ne olursa olsun hoş değil" ifadelerini kullandı.

"MARCAO HERKESTEN ÖZÜR DİLEYECEK"

Fatih Terim sahada yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Marcao ve Kerem de bizim oyuncumuz ama Kerem bizim genç ve kıymetlimiz. Kerem'in gençliğini koruyacağız, Marcao'ya gereken neyse biz yapacağız. Sakin olalım, ortalık biraz elektrikli. Her şeyi hallederiz, kimse merak etmesin. Marcao herkesten özür dileyecek, sonra bakarız" dedi.

"KİMSENİN KİMSEYE BİR ŞEY YAPMASINA MÜSAADE ETMEYİZ"

Çok alışılagelmiş bir hadise değil. Açıkçası düşündüğümüzde, hepimiz futbol alemi için söylüyorum, soyunma odasında, sahanın içinde her türlü münakaşayı ederiz. Zaman zaman birbirimize saldırma noktasına geliriz, yükseliriz, yumruk yumruğa bile kavga edilir ama saha içinde kendi arkadaşıyla böyle bir pozisyonu ilk kez görüyorum. Henüz ne olduğunu anlamış değiliz. Kerem bizim genç ve kıymetlimiz. Kimsenin kimseye bir şey yapmasına müsaade etmeyiz.

"GALATASARAY'I MUTLU ETMEK İÇİN ALIRIZ BİZ KARARLARI"

Hoş olmadı hiçbir şekilde, çözümü bize ait, bir şekilde çözeceğiz, kimse merak etmesin. Buradaki istekler de bana gerçekçi gelmiyor açıkçası. Hem Kerem'in gençliğini koruyacağız, Marcao'ya da gereken neyse yapacaksak biz yapacağız. Yönetim, başkanımız, biz yapacağız. Maçın önüne geçti ama biz maçın önüne geçirmeye niyetli değiliz. Hem tecrübemiz, hem de başkan ve yönetimle olan ilişkimizle her türlü konuyu seçmeye gücümüz yeter. Bir sakin olalım, ortalık biraz elektrikli, her şeyi hallederiz. Bir kere önce çıkacak özür dileyecek, arkadaşlarından, önce Kerem'den, Galatasaraylılardan, futbolseverlerden. Onu da öldürmeyelim. Biz kimse bilmeden Melo - Riera'yı da açıkladık, onu da yönettik. Galatasaray'ı mutlu etmek için alırız kararları.

Giresunspor-Galatasaray maçına damga vuran kavgada Fatih Terim safını belli etti: Kerem bizim kıymetlimiz

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor-Galatasaray maçına damga vuran kavgada Fatih Terim safını belli etti: Kerem bizim kıymetlimiz - Son Dakika Spor


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