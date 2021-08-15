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Giresunspor, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika

Giresunspor, Galatasaray maçına hazır

15.08.2021 20:21
Giresunspor, Galatasaray maçına hazır, System.String[]

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'da, Galatasaray maçının hazırlıkları tamamlandı.

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'da, Galatasaray maçının hazırlıkları tamamlandı.

Bu akşam Giresunspor tesislerinde sahaya inen Çotanaklar, basına kapalı çalıştı. Yeşil-beyazlılar, Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Galatasaray karşılaşmasının taktiğinin son provasını yaptı. İdmanda oyuncularıyla yakından ilgilenen Keleş, öğrencilerine son uyarılarını yaptı. Bir buçuk saat süren idmanın ardından Giresunspor kampa girerek Galatasaray maçının başlama saatini beklemeye başladı.

(İHA)

Giresunspor, Galatasaray maçına hazır
Giresunspor, Galatasaray maçına hazır

Spor Toto Süper Lig, Hakan Keleş, Giresunspor, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Giresunspor, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika


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